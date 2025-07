Shell supera previsão de lucro e anuncia recompra de US$ 3,5 bilhões

A Shell obteve lucro ajustado de US$ 4,26 bilhões no segundo trimestre de 2025, valor 24% menor do que o ganho apurado no trimestre anterior, segundo balanço divulgado pela petrolífera anglo-holandesa nesta quinta-feira, 31. O resultado, porém, superou a projeção média de lucro de US$ 3,74 bilhões de uma pesquisa de analistas conduzida pela Vara Research. A Shell também lançou um novo programa de recompra de ações, no valor de US$ 3,5 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.