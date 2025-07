A velha nova estação. Revigorada. Mexeu com a cidade. Fez parte de uma revolução. Sacudidela urbana...

A estação ferroviária de São Caetano entrou em funcionamento em 1883, 16 anos depois da inauguração da EF São Paulo Railway, de 1867. Foi reconstruída entre 1970 e 1973, num projeto arquitetônico assinado por Franco Luciano Polloni.

Desde 2015 a estação leva o nome do prefeito Walter Braido, a exemplo de Santo André, que homenageia o prefeito Celso Daniel ao seu ponto mais central e histórico.

Afinal, São Caetano e Santo André, como tantas outras cidades – nos casos do Grande ABC, também Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - surgiram em função de suas estações ferroviárias.

De comum, entre todas, a extinção da antiga passarela de ferro fundido – Ribeirão Pires preserva a sua, mas até quando?

Mas a semana é de São Caetano. As fotos de hoje não são do fotógrafo-pesquisador Augusto Coelho, que tem acompanhado a coluna. Mas foi ele quem selecionou as imagens e tratou de cada uma.

Quem, daqueles anos 70, não se lembra destas paisagens, que se transformaram rapidamente, inclusive com o alargamento da avenida em frente, a Serafim Constantino, onde havia um bar que servia a melhor coxinha da cidade.

Foi-se o bar, com suas coxinhas; chegou, a galope – ou a jato, pois “galope” remete a tempos mais antigos – o progresso que passa por cima de tudo.

A passarela dos tempos da EF São Paulo Railway, que viveu os tempos da Santos-a-Jundiaí, ficou para a história; a passarela improvisada cumpriu seu papel. A passagem entre o Centro e o bairro Fundação, para os pedestres, agora é subterrânea.

Esta revolução urbanística foi documentada, dia a dia, pela reportagem do Diário. Inclusive a passarela temporária. Um bom tema para a Semana São Caetano 2026.

PRÓXIMA ATRAÇÃO

Já a Semana São Caetano 2025 é completada hoje. Amanhã, “Memória” atualiza a correspondência. E no sábado inicia a Semana São Caetano 2025 número 2. Inesgotável a história contemporânea desta cidade.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo: FPM-São Caetano; tratamento: Augusto Coelho

EM QUATRO TEMPOS. Ainda se usava o nome do gestor nas placas de obras públicas. Braido cumpriu seus mandatos. Elegeu sucessores. Partiu. E não é que Walter Braido voltou a ser registrado na estação da sua cidade!

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 31 de julho de 1975 – Edição 2812

SANTO ANDRÉ – Prefeitura anunciava a ampliação do Estádio Bruno José Daniel, de seis para 20 mil lugares. Seria construída uma arquibancada descoberta com 110 metros de comprimento. Projeto do arquiteto Francisco José de Prado Ribeiro.

NOTA DA MEMÓRIA – Uma pena que as arquibancadas originais, do outro lado, cobertas, seriam mais tarde demolidas.

SÃO BERNARDO – Cisul inaugurava loja na Rua Marechal Deodoro, 2.316, a segunda da cidade e a terceira a operar no Grande ABC.

MÚSICA – Caetano Veloso estreava no Teatro Municipal de Santo André.

EM 31 DE JULHO DE...

1905 – Governo decidia transferir todos os quadros do Museu do Ipiranga para o Liceu de Artes e Ofícios, com vistas à formação da Pinacoteca do Estado.

No museu permaneceria o quadro de Pedro Américo sobre a Independência do Brasil.

Nápoles, 30 – Declaravam-se em greve os vendedores de peixes.

1925 - Fundado o Clube Atlético Rhodia, de Santo André, nos escritórios da Companhia Química Rhodia Brasileira, na Estação de São Bernardo (hoje Santo André). Seu primeiro presidente foi Joaquim Petrilli.

A assembleia geral de fundação do novo clube reuniu os seguintes empregados: Edmundo Dante Dorio, Clovis Antonio Coelho Monteiro, Felesberto Braut Carvalho, Joaquim Petrilli, Attilio Amatuzzi, Heitor Belliomini, Alexandre Nuerta, Benedicto Felix da Silveira, Heitor Apessotto, Augusto Nanini, Georgers Brun, Ruggero Manetti, Lucien Genevois, Dessire Wauder, João Amado Almeida, Dino Gianotti, Arminio Guedes Ramos, Orestes Sica, Bernardino de Lima, Guido Caralli, Antonio Cerveira, Umbellino Dantas Barretti, Miguel Checchia, Agrício M. Carvalho, Luiz Nori, David Guocchi e Cesar Caçapava.

NOTA DA MEMÓRIA – O CA Rhodia virou ADC Rhodia, sem chegar ao seu centenário, que seria hoje.

1940 – Carlos de Bittencourt assumia o cargo de delegado de polícia de São Caetano, removido de Rio Preto.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de Lauro de Freitas, Piripá e Vera Cruz.

No Ceará, Acaraú e Tianguá.

E mais: Anápolis (GO), Capanema (PA), Chapada dos Guimarães (MT), Lobato (PR)

HOJE

Dia Internacional da Mulher Africana.

Dia Mundial do Guarda Florestal.

Santo Inácio de Loyola

31 de julho

Fundador da Companhia de Jesus. Padroeiro dos Retiros Espirituais. Nasceu na Espanha, em 1491. Morreu em 31 de julho de 1556, em Roma. Foi canonizado em 1622.

Ilustração: Calendarr Brasil (divulgação)