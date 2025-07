Tecnologia é a marca do EX5, o SUV da Geely

O EX5 foi o carro escolhido pela Geely para marcar a sua volta ao Brasil após nove anos. O SUV 100% elétrico será oferecido em duas versões: Pro, custando R$ 205.800 e Max, a R$ 225.800. A diferença entre ambas é a oferta de equipamentos e o diâmetro das rodas, o ‘de entrada’ é calçado com aros de 18polegadas e o ‘completão’, 19’’.

Para quem não se lembra da marca, a Geely esteve no Brasil entre 2013 e 2016. Volta agora associada à Renault. E as primeiras 22 concessionárias no País começam a funcionar em agosto.

Quanto ao EX5, o carro utiliza um powertrain elétrico que oferece 218cv, que pesa apenas 79,8 kg e ocupa 0,079 m³. Vai de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos (versão Pro), alcança a velocidade máxima de 180 km/h e tem autonomia de 413 km.

Outro diferencial, segundo a marca, é o tempo de carregamento. Em posto com corrente contínua (DC) e 100 kW, a recarga de 30% a 80% ocorre em 20 minutos. Em um carregador de corrente alternada (AC) tipo wallbox de 11 kW, o carregamento de 10 a 100% é de seis horas.

O quadro de instrumentos digital tem 10,2 polegadas e é acompanhado da central multimídia de 15,4”. Há conexão com Apple CarPlay, bem como 4G à bordo. É possível também usar o navegador GPS nativo por satélite.

O EX5 é oferecido em 90 países. Com relação à quantidade de veículos trazidos ao Brasil e a expectativa de vendas, os executivos da empresa não deram detalhes durante a apresentação do modelo.

