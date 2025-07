Tera começa a ser exportado para países da América do Sul

Argentina, Aruba, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai e Uruguai estão recebendo as primeiras unidades do Novo Tera. Ainda neste ano o mais novo lançamento da Volkswagen começará a chegar na Bolívia, Equador, Panamá, Peru, República Dominicana e St. Maarten.

“O início das exportações do Tera representa um marco na trajetória da Volkswagen do Brasil como maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,3 milhões de unidades já embarcadas em seu histórico. O Tera é o quinto veículo da ofensiva de 21 novos produtos que serão lançados pela Volks na Região América do Sul até 2028, como parte dos investimentos robustos de R$ 20 bilhões”, afirmou Hendrik Muth, vice-presidente de Vendas da Volkswagen Região SAM (América do Sul).

O modelo é 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil e foi apresentado ao público no primeiro semestre, com fabricação na planta de Taubaté, no Vale do Paraíba.

O SUV é uma das principais apostas da Volks e é oferecido em quatro versões: MPI, TSI, Confort e High.

