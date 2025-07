Leapmotors prepara a chegada de SUV eletrificado

A Leapmotor, marca chinesa que integra o grupo Stellantis, vai lançar ainda neste ano no mercado brasileiro o C10 REEV (Range-Extended Electric Vehicle – veículo elétrico com autonomia extendida). Um SUV eletrificado que conta com um motor a combustão projetado exclusivamente para gerar eletricidade, que é usada para mover o carro por meio de um motor elétrico ou para recarregar as baterias.

“Pela primeira vez na história do mercado uma fabricante irá oferecer no Brasil um veículo eletrificado REEV dentro de um grande segmento”, afirma Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul.

Diferentemente dos veículos híbridos e híbridos plug-in, no REEV o motor a combustão não traciona as rodas diretamente. Isso, segundo a marca, torna o conjunto mais leve e eficiente, permitindo que o propulsor funcione sempre nas melhores faixas de performance. A tração elétrica entrega a performance e conforto acústico cada vez mais desejados pelos consumidores, que podem optar por recarregar o carro ou abastecê-lo em posto de combustível.

