Ana Castela e Zé Felipe juntos? Cantora posta vídeo e brinca 'vou assumir'

A cantora Ana Castela aproveitou sua viagem para a Flórida, nos Estados Unidos, e brincou com os rumores de que está se relacionando com o sertanejo Zé Felipe, ex-marido de Virgínia Fonseca.

Ao passear pelo parque O Mundo Mágico de Harry Potter, a cantora publicou um vídeo nesta terça-feira, 29, brincando com a situação. "Gente, eu vou assumir para vocês, eu vou!", afirmou a cantora. "O Odorico é quem está ficando o Zé!", ironizou, filmando um abraço entre Odorico, seu amigo, e o cantor sertanejo.

O boato de que os dois músicos estão juntos se iniciou após eles serem flagrados passeando pela Disney nos últimos dias. Após o rumor crescer, a assessoria de Zé Felipe emitiu um comunicado confirmando os passeios em conjuntos, mas negando o relacionamento amoroso.

Segundo a nota, Zé Felipe viajou até os Estados Unidos para dar continuidade ao seu projeto musical em espanhol. "Por este motivo, fez uma parada em Orlando onde encontrou com Ana Castela. E como amigos foram aproveitar o dia nos parques", afirmou o comunicado.

"Ainda esta semana o cantor irá para Miami se reunir com um grupo de compositores. Nós reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música", finalizou a nota.

O divórcio de Zé Felipe

Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram oficialmente o fim do casamento no final de maio, após cinco anos juntos.

Na ocasião, os dois divulgaram um comunicado conjunto nas redes sociais, reforçando que seguem amigos e que o foco permanece na criação dos três filhos.

O ex-casal afirmou ainda que a decisão foi tomada em comum acordo e que o respeito mútuo será mantido.

Desde o anúncio, os dois têm evitado comentar a separação com detalhes, mantendo a vida pessoal com certa discrição diante do público.