Polícia Civil flagra manipulação irregular de remédios para emagrecimento

Policiais civis do 4º Distrito Policial de Santo André flagraram, nesta quarta-feira (30), um esquema de manipulação e distribuição ilegal de medicamentos à base de tirzepatida – substância utilizada no remédio para emagrecimento Mounjaro – em um imóvel na Rua das Figueiras. A ação ocorreu após duas denúncias anônimas.





Segundo a Polícia Civil, no local, que funciona com o nome de Bras Medical, foram encontradas canetas de insulina esvaziadas e preenchidas de forma clandestina com tirzepatida, além de frascos, seringas, caixas térmicas, etiquetas falsificadas indicando origem estrangeira, e cadernos com registros de clientes, quantidades manipuladas e instruções de uso. Também foram apreendidas caixas prontas para envio pelo correio na caminhonete do responsável pelo espaço, identificado como Carlos Roberto Soares, de 70 anos.





Ainda conforme a investigação, a substância comercializada não possui procedência comprovada e era armazenada fora das condições adequadas, o que representa risco à saúde.





"As denúncias davam contam que no local o proprietário estaria manipulando e vendendo medicamentos cuja comercialização é proibida no Brasil", explicou a delegada assistente, Nathalie Murcia Rodrigues dos Santos.





Ainda segundo as informações, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não permite a manipulação do medicamento Mounjaro nem a comercialização em canetas injetoras por farmácias, já que o produto original só pode ser vendido com prescrição e fabricado exclusivamente pelo laboratório Eli Lilly. Um dos lotes apreendidos indicava fabricação no Paraguai e será periciado.