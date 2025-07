Ambev registra lucro líquido de R$ 2,79 bilhões no 2º trimestre, alta de 13,8% ante um ano

A Ambev registrou lucro líquido de R$ 2,79 bilhões no segundo trimestre desse ano, alta de 13,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro ajustado, por sua vez, cresceu 15,2%, somando R$ 2,83 bilhões.

O resultado foi impulsionado, segundo a companhia, por um crescimento sólido do Ebitda ajustado e por menor despesa com imposto de renda, que compensaram parcialmente o aumento das despesas financeiras.

O Ebitda ajustado cresceu 7,6% em termos orgânicos, alcançando R$ 6,15 bilhões no trimestre. A margem Ebitda ajustada subiu 1,1 ponto porcentual, para 30,6%.

Já a receita líquida somou R$ 20 bilhões entre abril e junho, praticamente estável em termos nominais, com alta de 0,2%. O desempenho foi impulsionado pelo aumento de 8,4% na receita por hectolitro (ROL/hl), ainda que o volume total de vendas tenha recuado 4,5% no trimestre, com destaque negativo para o mercado brasileiro, onde a queda foi de 6,5%.

Para o, presidente da Ambev, Carlos Lisboa, a força das marcas da companhia e a execução consistente da estratégia foram determinantes para a expansão da rentabilidade mesmo diante de um cenário de volume mais fraco.

Por outro lado, o fluxo de caixa das atividades operacionais caiu 9,2% em comparação aos R$ 3,3 bilhões do segundo trimestre do ano passado, principalmente devido à redução no contas a pagar, dada a queda de volumes no trimestre.