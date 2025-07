Rodrigo Faro está de volta à Globo após 16 anos; saiba o que ele vai fazer

Após mais de uma década longe da emissora onde começou a carreira artística, Rodrigo Faro deve voltar à tela da Globo nos próximos dias. O apresentador foi convidado para participar da nova temporada do Dança dos Famosos, tradicional quadro exibido dentro do Domingão com Huck, segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias.

A estreia da competição está marcada para 3 de agosto, mas o elenco oficial ainda não foi anunciado pela emissora. O convite, de acordo com a jornalista, teria partido do próprio Luciano Huck, como parte das comemorações pelos 20 anos do quadro.

O Estadão entrou em contato com a Rede Globo e aguarda resposta.

De ator a apresentador

Antes de migrar para a Record, em 2008, Rodrigo Faro já havia atuado na Globo por 12 anos, período em que se destacou em novelas como O Cravo e a Rosa (2000), Chocolate com Pimenta (2003) e O Profeta (2006). Na Record, Faro consolidou sua carreira como comunicador à frente de atrações como O Melhor do Brasil e Hora do Faro, tornando-se um dos principais nomes da emissora por mais de uma década.

A saída de Rodrigo Faro da Record foi anunciada em dezembro de 2024, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais. No texto, o apresentador explicou que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora, após 16 anos de parceria. "Após 16 anos de uma jornada incrível na Record, chegou o momento de encerrar esse ciclo tão especial em minha vida. (...) Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei sempre comigo", escreveu Faro à época.