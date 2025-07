Esporte Espetacular, da Globo, usa nome de um programa da TV Cultura

Hoje, com futebol no SBT, Globo, Record e Rede TV!, além dos canais ESPN e SporTV sempre recheados na TV paga e o streaming, com a CazéTV se sobressaindo, podemos considerar e mesmo entender que a televisão esportiva atravessa um dos seus melhores momentos, ou talvez até o melhor de todos.

Há uma concorrência saudável no ar, o que, de forma geral, leva a todos, como obrigação, entregar um melhor serviço e, ao mesmo tempo, buscar alternativas capazes de atrair a atenção do público torcedor.

Uma disputa que promete ser das mais elevadas e sem jogo baixo, de propósito ou falta de conhecimento, como é o caso do Jogando por Música, que estreou recentemente no Esporte Espetacular.

Este, se alguém não sabe, foi um quadro do programa Grandes Momentos do Esporte, da TV Cultura, que teve Chico Buarque, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Toquinho, Titãs, Cassia Eller e um montão de gente boa como convidados. Trabalhos realizados por grandes jornalistas, como Helvídio Mattos, Vladir Lemos e Mario Rezende, entre outros.

Não é por aí. Há uma história a ser respeitada. Ou, repito, o que é grave também não conhecer a história.

TV Tudo

Vem aí

Cesar Filho, Ratinho e Celso Portiolli se associaram na montagem de um novo portal de notícias, com planos de entrar em atividade ainda nesses próximos meses. Nome, inclusive, já escolhido e em fase de registro.

Planos traçados

A Band, em relação a este ano, deve se limitar às reformulações do Bora Brasil e Melhor da Tarde. E parar por aí. A ideia é, já em setembro, definir a grade de 2026.

Vale esclarecer - 1

Por parte da Disney, em relação ao novato X-Sports, o que existe é só um acordo para sublicenciamento de direitos. A produção será toda por conta do X. Esse é o combinado. E assinado.

Vale esclarecer – 2

Nenhum outro negócio, além do sublicenciamento, haverá entre Disney e X-Sports. Houve, e até continua existindo o interesse, por parte do X, em uma parceria mais abrangente, mas não vai rolar.

Nova fase

A jovem atriz Letícia Pedro, com trabalhos entre Globo e Record, entregou para a Names, do empresário Diego Senra, a gestão da sua carreira. Diego que já representa nomes como Ana Clara, Joaquim Lopes, Thiago Fragoso, Talitha Morete, Caio Manhente, Fernanda Rodrigues, entre outros.

Volta aqui!

Nesta semana foi destacado por aqui que a Globo, para acabar com as repetições ou rodízio, precisava olhar para o segmento de novos galãs. Parece que ouviram. Atores deste perfil também começam a ser chamados para atualizar cadastros, o que pode indicar mudanças já para as próximas novelas.





Convidados

As gravações da penúltima temporada do Vai Que Cola, já em sua reta final, conta com várias participações especiais, como Cristina Pereira, Thiago Chagas, Isabelle Marques, Lorena Comparato, Rodrigo Sant’anna e Suzy Brasil. Estreia em outubro, primeiro no Multishow e depois na Globo.

Leitura

Recomendar um bom livro é sempre uma obrigação: Cartas fora do Armário, do jornalista e roteirista Fred Itioka, pela importância do seu conteúdo, é um trabalho que merece as melhores indicações. Trata-se de uma coletânea de 21 cartas escritas por homens gays, de diversas partes do mundo, endereçadas a seus pais. Toca na alma.





Compasso de espera

Apenas a partir da semana que vem, com a efetiva volta de Daniela Beyruti, medidas importantes devem ser anunciadas sobre o SBT. E que não devem se limitar apenas a áreas como produção e programação. Vem mais coisa por aí.

Falando mal

O programa da Virgínia Fonseca é, por muitos, considerado o maior acerto da gestão Daniela Beyruti. Mas, internamente, existem algumas queixas contra ela, Virgínia, mais em cima do seu quase nenhum envolvimento com a casa. Faz o dela, o programa, e só, sem nunca aceitar participar de nenhum outro.