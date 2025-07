Carro bate em poste no Parque Oratório, em Santo André, e deixa quatro feridos

Um acidente envolvendo um automóvel que colidiu contra um poste na Rua do Oratório, número 2.571, no Parque Oratório, em Santo André, mobilizou equipes de socorro na madrugada desta quinta-feira (31).



O chamado foi registrado às 3h38, com a confirmação de quatro vítimas no local. Duas viaturas foram empenhadas para atendimento da ocorrência. Conforme atualização, todas as vítimas receberam atendimento do SAMU e foram encaminhadas ao Centro Hospitalar de Santo André (CHSA).



A situação segue em acompanhamento pelas equipes de emergência, que aguardam novas informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.