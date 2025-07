Sistema Anchieta-Imigrantes tem 80% do asfalto revitalizado

As obras de revitalização do pavimento no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) chegaram a 80% de execução, com mais de 252 mil toneladas de asfalto aplicadas em 1.015 quilômetros de faixas e acostamentos, segundo dados divulgados nesta semana. O cronograma prevê a conclusão total das intervenções até dezembro de 2027.



A reforma, que faz parte do plano de conservação da malha viária do Estado de São Paulo, ainda tem cerca de 263 km de pistas a serem revitalizados. As próximas etapas incluem trechos estratégicos das rodovias Imigrantes e Anchieta, vias de alto fluxo que conectam a capital paulista ao litoral sul.



Para o segundo semestre de 2025, estão previstas obras no trecho de planalto da Imigrantes, entre os km 11 e 30, e também na Baixada Santista, do km 60 ao 70. A rodovia Anchieta terá intervenções entre os km 54 e 65, no trecho de serra.



Em 2026, os trabalhos se concentram na serra da Imigrantes, entre os km 30 e 40, com término previsto para dezembro do mesmo ano.



Apesar de seguir critérios técnicos e contratuais, o avanço das obras impacta diretamente quem depende das rodovias para o deslocamento diário ou transporte de cargas. O SAI é um dos corredores rodoviários mais movimentados do Brasil, e qualquer intervenção tem reflexo imediato na fluidez do trânsito e na segurança dos motoristas.



A previsão é que, até 2027, todos os trechos sob concessão recebam nova pavimentação, dentro do pacote de melhorias que inclui também ações em infraestrutura, sinalização e tecnologia.