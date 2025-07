Fugir da rotina sem sair da cidade? Rooftops e day use viram aposta de hotéis no Rio

Esfriar a cabeça em uma jacuzzi, brindar com os amigos no alto de um rooftop com vista 360º para a orla de Copacabana ou aproveitar um dia de sol em uma piscina climatizada sem precisar se hospedar. A nova tendência do turismo urbano atende por dois nomes: day use e rooftop experience. E hotéis como o Hilton Copacabana e o Hilton Barra estão entre os protagonistas desse movimento que transforma os empreendimentos em destinos por algumas horas.



A proposta é simples: oferecer estrutura de alto padrão para quem quer uma pausa elegante no meio da cidade — seja para relaxar no fim de semana, comemorar uma data especial ou aproveitar o recesso sem encarar trânsito ou aeroportos.



No Hilton Copacabana, o pacote de day use dá acesso a partir das 10h a áreas como piscinas, academia, bares e o SPA Anna Pegova. A experiência ainda inclui um apartamento disponível das 15h às 20h, Wi-Fi liberado e a chance de reservar tratamentos relaxantes à parte. Os valores começam em R$ 663 + taxas por pessoa, com variação conforme a temporada.



Mas o grande destaque vai para o Isabel Lounge, rooftop mais alto da orla carioca, localizado no 40º andar do hotel. Aberto ao público todos os dias a partir das 18h, o espaço une boa gastronomia, vista privilegiada e drinques com pegada brasileira. Sob o comando do chef Pablo Ferreyra, o cardápio traz pratos que celebram os sabores da horta, da terra e do mar, com preços a partir de R$ 39.



Na Zona Oeste, o Hilton Barra oferece day use por valores a partir de R$ 362 + taxas, para até dois adultos e duas crianças. Das 10h às 17h, é possível desfrutar da piscina com borda infinita e jacuzzi, academia, restaurante e ainda ter acesso a um quarto exclusivo.



No topo do hotel, o At Rio Rooftop & Lounge é um refúgio sofisticado com visual panorâmico e menu assinado pelo chef Felipe Moreira. Inspirado nas obras de arte do hotel, o espaço oferece pratos a partir de R$ 27 e coquetéis criativos — com e sem álcool — por valores que começam em R$ 16. A programação vai das 11h às 23h, aberta a hóspedes e visitantes.



Ambas as unidades ainda oferecem 20% de desconto em alimentos e bebidas não alcoólicas e tratamentos do SPA, além de serviços adicionais como pet friendly e café da manhã sob demanda.



Com a alta temporada de sol batendo à porta, a tendência é clara: hotéis deixaram de ser apenas lugar para dormir e se tornaram destinos urbanos de lazer e bem-estar. E o melhor? Sem malas nem check-in.