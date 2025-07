Documentário premiado é exibido no Carlos Gomes

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, recebe o documentário brasileiro Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá dentro do projeto Cinemão de Quinta, hoje, às 19h30. A exibição, gratuita, é resultado da parceria entre a Prefeitura e o Circuito Embaúba, projeto criado pela empresa Embaúba Filmes, para levar filmes brasileiros para além do circuito comercial tradicional, exibindo-os em cineclubes, escolas, universidades e cidades com menor acesso a lançamentos.

Yõg Ãtak: Meu Pai, Kaiowá aborda a busca e reencontro de Sueli Maxakali e sua irmã, Maísa Maxakali, com o pai, Luis Kaiowá, de quem foram separadas durante a ditadura militar no Brasil. O filme não é apenas uma jornada pessoal, mas também uma profunda imersão nas lutas enfrentadas pelos povos indígenas Tikmu’un e Kaiowá em defesa de seus territórios e modos de vida.

Lançado em 10 de julho, o documentário distribuído pela empresa Embaúba Filmes recebeu o prêmio de melhor direção no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro em 2024, além de Menção Honrosa na Mostra Ecofalante de Cinema, em 2025, e melhor filme pelo Júri Popular no CachoeiraDo (Festival de Documentários de Cachoeira), em 2025.

O filme é uma colaboração de quatro diretores Sueli Maxakali (que também é uma das protagonistas da história), Isael Maxakali, Roberto Romero e Luisa Lanna.

