Tereza Gontijo, de Santo André, lança livro na Flip sobre atuação como palhaça em hospitais

Após ser lançado oficialmente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, o livro Do riso ao soro – Reflexões de uma palhaça no hospital e a incrível jornada dos afetos (Editora Urutau), da atriz e palhaça Tereza Gontijo, integra agora a programação da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty).

A obra marca a estreia literária de Tereza, que há 17 anos atua em hospitais públicos por meio da associação Doutores da Alegria. No livro, ela reúne memórias e reflexões construídas ao longo desse período, com relatos de experiências em unidades de saúde de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

Entre os episódios narrados estão a visita a uma criança que sonhava ser o Super-Homem e o momento em que a autora, ao mesmo tempo profissional e mãe, precisou deixar a filha internada para continuar o trabalho com outros pacientes.

Além de relatos pessoais, o livro apresenta a ideia da “inteligência artesanal”, conceito desenvolvido por Tereza em palestras e encontros, como proposta de um olhar mais sensível nas relações humanas.

Com 210 páginas, Do riso ao soro propõe uma reflexão sobre cuidado, escuta e afeto no ambiente hospitalar.