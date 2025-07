Sol visita o Grande ABC, mas quem manda ainda é o frio; veja previsão

A quinta-feira (31) será de tempo estável e temperaturas baixas em todo o Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. O dia deve ser ensolarado, com poucas nuvens e sem previsão de chuva, mantendo o clima típico do inverno na região.



Em Santo André, o clima será semelhante ao dessa quarta-feira (30), com mínima de 9°C e máxima de 18°C. A situação é parecida em Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que também terão céu com algumas nuvens, sem chuvas, e temperaturas variando entre 8°C e 18°C.



Em São Bernardo e Mauá, o dia será um pouco mais quente em comparação com a quarta-feira, com os termômetros oscilando entre 9°C e 18°C. Já São Caetano registra a maior máxima do dia na região, com temperaturas entre 8°C e 19°C.



Apesar do sol, a manhã começa gelada, e a orientação é que os moradores saiam bem agasalhados. À tarde, as temperaturas sobem um pouco, mas o frio ainda predomina ao anoitecer. Não há expectativa de mudança significativa no tempo para os próximos dias.