UE espera que bebidas destiladas e vinhos sejam atingidos com tarifa de 15% nos EUA

A União Europeia (UE) espera que o vinho e as bebidas destiladas exportados para os EUA enfrentem uma tarifa de 15% a partir de sexta-feira, dia 1º, disse um porta-voz, enquanto o tempo se esgota para que as alíquotas entrem em vigor. Contudo, o porta-voz afirmou que continua buscando a isenção desses bens.

Os EUA e a UE estão acertando os detalhes finais de um acordo comercial alcançado pela presidente da comissão, Ursula von der Leyen, e o presidente Donald Trump no domingo, 3. Como parte desse acordo, uma tarifa de 15% seria aplicada à maioria dos produtos da UE, com algumas isenções para certos setores estratégicos.

"Não é nossa expectativa que vinhos e bebidas destiladas sejam incluídos como uma isenção no primeiro grupo anunciado pelos EUA amanhã (sexta) e, portanto, esse setor, assim como todos os outros setores econômicos, será capturado pelo teto de 15%", disse Olof Gill, da Comissão Europeia, na quinta-feira.

Líderes na França esperavam ver vinhos e bebidas destiladas incluídos nessa lista de isenções.

"A Comissão permanece determinada a alcançar e garantir o maior número de isenções possíveis, incluindo para produtos tradicionais da UE, incluindo vinhos e bebidas destiladas", disse o porta-voz da UE, Gill. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.