Matheuzinho celebra assistência e jogada surpresa em gol do Corinthians: 'Não foi ensaiada'

Matheuzinho foi um dos personagens da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na noite desta quarta-feira, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Saiu dos pés do lateral-direito a assistência para o gol de Memphis Depay que garantiu a vantagem para o time alvinegro no confronto.

"Estou muito feliz por ajudar o Corinthians de uma forma mais direta, com uma assistência. Sempre foi uma especialidade minha. Me cobro muito a dar mais assistência e ajudar o clube. É um gostinho especial ajudar diretamente na vitória", comemorou o jogador, em conversa com jornalistas na zona mista.

O lance do gol corintiano aconteceu justamente no momento em que o rival estava melhor na partida. Em vez de cruzar a bola na área diretamente, Rodrigo Garro cobrou falta rapidamente para Matheuzinho. O lateral, que estava livre de marcação na direita, cruzou perfeitamente para Memphis marcar de cabeça.

Diferentemente do que o lance sugere, o lateral negou que a jogada tenha sido combinada. "Não foi nada ensaiado. Na hora que saiu a falta eu olhei para o Garro, ele viu que eu estava sozinho. Olhei para a área e o Memphis estava fazendo o movimento. Saiu naturalmente", disse.

Ensaiada mesmo foi a comemoração de Matheuzinho com Memphis. A dupla fez um aperto de mão diferente para celebrar o gol. O lateral comentou o entrosamento com o astro holandês e elogiou o colega.

"Ele é uma grande pessoa. Sempre procura conversar comigo no que eu posso melhorar. Com toda a experiência europeia dele, tento tirar ao máximo. E também tenho uma amizade muito grande com ele. Tem a mesma 'vibe' que eu", comentou.

A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, 6 de agosto, no Allianz Parque. O empate garante a classificação ao Corinthians. Caso o Palmeiras devolva o placar, a vaga será decidida nas penalidades.