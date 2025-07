Veja o obituário do Grande ABC deste dia 31 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Rosa Chrisofoletti Anon, 96. Natural de Rio das Pedras (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Iracy Maria Murer Di Silvestre, 95. Natural de Pirassununga (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

José Pedro Forte, 94. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Neyde Lavorato e Souza, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Mery Abílio, 80. Natural de Getulina (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Eunice Calixto, 78. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José dos Santos, 77. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Santo Perico Filho, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

Marli Aparecida Tavares Siqueira, 75. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Santos, 72. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleusa Maria Gomes Santana, 71. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Malimpensa, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Domingos Liberato, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Diomar Ferraz Ribeiro, 66. Natural de Alvorada do Sul (Paraná). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracilda Domingos da Silva Souza, 65. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Apoloni Barroso, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maringá, em São Paulo. Manobrista. Dia 26, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Ailton Donizeti Possebon, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Segurança. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucimar Pereira dos Santos, 53. Natural de Santa Helena (Paraná). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Professora. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Erik Albert Dourado, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Economista. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Leandro Zuchetti Capuano, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Rafael José da Silva, 32. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Autônomo. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Apparecida Lima Miti, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Ivo de Paula Barros, 88. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Manoel Matias Guedes, 86. Natural de Ipojuca (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina.

Geny Sasso Sigalla, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Adelson Regis Costa, 84. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Arnaldo Evaristo Bertoni, 87. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Giselda Michelin Mariano, 79. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.

Anísio Carlos Pereira, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério Municipal de Torre de Pedra (SP).

Lindinalva Siqueira de Andrade, 77. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Osvaldo Del Santo, 67. Natural de São Caetano. Residia no Parque Capuava. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Orlando da Silva, 77. Natural de Carmópolis (Sergipe). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Idelfonso Santana Cavalcante, 69. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro Casa Grande em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudia Maria Celestino, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Bristol, em São Paulo. Dia 26, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Júlio Cesar Silva Santos, 50. Natural de Diadema. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Leonardo de Souza Mendes, 43. Natural de Mutum (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Francisco José Alves, 88. Natural de Potengi (Ceará). Residia na Vila Formosa, em Presidente Prudente (SP). Dia 26, em Ribeirão Pires. Cemitério Municipal de Presidente Prudente.

Terezinha Alves da Silva, 73. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia na Vila Santo Antonio, bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.