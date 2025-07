Servidores públicos têm atendimento suspenso

Os servidores públicos estaduais do Grande ABC foram surpreendidos com a suspensão do atendimento no Hospital São Bernardo. Depois de aproximadamente 20 anos de conquista deste direito, o credenciamento do Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual) com a unidade foi descontinuado, por decisão do hospital, de acordo com o Iamspe. Apesar de o instituto ter assinado novo acordo com o Hospital Santa Ana, em São Caetano, a Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) não concorda com a mudança e encaminha hoje um abaixo-assinado para a superintendência do Iamspe e Secretaria Estadual de Educação.<EM>

O diretor da Apeoesp, Aldo Santos, disse que o abaixo-assinado contra o descredenciamento contém mais de mil assinaturas de membros da subsede da Apeoesp de São Bernardo e da regional do CPP (Centro do Professorado Paulista). O documento deve ainda contar com novas assinaturas de entidades do funcionalismo com representação no Grande ABC.

“O sindicato se posiciona contrário a isso. Queremos que continue o atendimento no Hospital São Bernardo, que ele continue sendo credenciado ao Iamspe. Vamos continuar na luta pelo credenciamento do hospital que suporta atender essa demanda. Achamos que outros hospitais podem não apresentar isso. E, em caso de Urgência e Emergência, até chegar no Hospital do Servidor, pode ser fatal”, avaliou. “É um direito nosso, nós pagamos o Iamspe mensalmente. Queremos transparência em relação ao porquê o hospital foi descredenciado”, ressaltou Aldo Santos.

O Hospital São Bernardo disse ao Diário que o atendimento foi descontinuado a partir do dia 22 de julho e que pacientes internados até este dia permanecem com a cobertura assistencial garantida até a alta médica. “O Iamspe, por meio de processo licitatório, contratou uma administradora responsável pela gestão dos atendimentos aos seus beneficiários desde 2019. A contratação dos serviços hospitalares ocorreu por meio dessa administradora, com a qual o hospital mantém relação contratual direta, e a suspensão temporária dos atendimentos realizada a pedido da administradora, em decorrência de tratativas operacionais entre ela e o Iamspe”, informou.

Questionados, o instituto e o hospital preferiram não revelar o nome dessa empresa intermediadora.

O Iamspe afirma que serão publicados editais para credenciar um hospital em São Bernardo e clínicas de exames de imagem no município.

