São Caetano adota nova plataforma para recrutamento na área da Saúde; confira vagas

A Fundação do ABC, responsável pela gestão dos serviços de Saúde de São Caetano, lançou uma plataforma online para recrutamento de profissionais interessados em atuar na rede municipal. A ferramenta visa agilizar o processo seletivo e organizar o banco de currículos.

Candidatos devem se inscrever por meio do botão “Trabalhe Conosco”, disponível no site do Complexo Hospitalar de São Caetano (www.chmscs.org.br).

Nesta semana, há oportunidades para enfermeiro, técnico de enfermagem e assistente social. A plataforma também permite o cadastro de currículos para futuras vagas, com base no cruzamento de dados entre os perfis profissionais e as demandas das unidades de saúde.

O sistema utiliza um ATS (Applicant Tracking System), tecnologia que automatiza etapas do recrutamento, como triagem de currículos, agendamento de entrevistas e organização de informações dos candidatos.

As vagas são voltadas para as unidades Hospital Infantil e Maternidade Márcia Braido, Hospital Maria Braido, Hospital Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Hospital de Emergências Albert Sabin, UPA Engenheiro Julio Marcucci Sobrinho, Hospital de Olhos Dr. Jaime Tavares e Centro de Oncologia Luiz Rodrigues Neves.

