São Caetano inclui botão de emergência via app nas escolas municipais

O retorno às aulas nesta terça-feira (29) em São Caetano trouxe uma nova medida de segurança nas escolas da rede municipal: um botão de emergência conectado ao Smart Sanca, central de monitoramento da cidade.



O sistema foi instalado em todas as 67 unidades escolares do município. Funcionários previamente autorizados pelas direções das escolas têm acesso ao botão por meio de um aplicativo instalado no celular. Em caso de necessidade, o acionamento do recurso aciona diretamente a central, que integra serviços das áreas de segurança, saúde, mobilidade urbana e Defesa Civil.



A ideia é permitir resposta mais rápida em situações de emergência médica ou de segurança. Segundo a prefeitura, o atendimento é feito por equipes multissetoriais. Além do app, a central pode ser acionada por telefone, pelo número 0800 7000 156.



O uso de tecnologia como apoio ao atendimento escolar ocorre em um momento em que a segurança em ambientes educacionais é uma das principais preocupações de gestores e famílias. A medida não envolve câmeras em tempo real nas escolas, mas funciona como uma linha direta de comunicação em caso de incidentes.