Smart Sanca: tecnologia contra a criminalidade

Os moradores de São Caetano receberam importante reforço no combate à violência no mês em que a cidade celebra 148 anos. O prefeito Tite Campanella (PL) inaugurou no último dia 19 o Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências, primeiro equipamento de videomonitoramento do Grande ABC a contar com sistema de reconhecimento facial e integração aos principais bancos de dados do País.

“Com o Smart Sanca, o recado é claro: você, que esteja em débito com a Justiça ou esteja pensando em cometer algum crime na nossa cidade, não venha para cá, porque você vai ser identificado e preso”, disse o prefeito, que também agradeceu às parcerias com a Prefeitura de São Paulo e com o governo do Estado.

São Caetano possui sistema de videomonitoramento desde 2020, mas o novo equipamento traz evolução tecnológica à ferramenta inicial. Além das 510 câmeras espalhadas por 100% do município, o Smart Sanca integra as forças de segurança, como GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil, além da Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Saúde e Defesa Civil. Essa integração permite rápido atendimento das diversas ocorrências na cidade.

Somente na fase de testes, o Smart Sanca auxiliou na prisão de dez procurados pela Justiça por meio da identificação facial e na detenção de outros dez procurados com a visualização das placas de veículos envolvidos em crimes.

Além do reconhecimento facial e câmeras de identificação de placas veiculares, o Smart Sanca tem câmeras compartilhadas (particulares, de condomínios), Botão SOS (proteção das escolas e mulheres com medidas protetivas), Boletim de Ocorrência eletrônico e central de atendimento do telefone 0800 7000 156, que pode ser usado pelo munícipe para comunicação de ocorrências criminais, de trânsito e até de saúde.