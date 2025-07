Veículo clonado é recuperado pela GCM de Santo André

Uma ação integrada entre a Secretaria de Segurança Cidadã de Santo André, o COI (Centro de Operações Integradas) e a GCM (Guarda Civil Municipal) resultou na localização de um Hyundai HB20, de cor preta, clonado e com sinais de furto. A ocorrência foi iniciada após o sistema de monitoramento inteligente Muralha Eletrônica detectar o veículo circulando pela Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo.

O alerta foi gerado devido a uma divergência nos registros do automóvel, que apresentava simultaneamente dados de circulação em diferentes cidades, além de documentação vinculada ao município de Jundiaí. A partir disso, as centrais da GCM e da PM (Polícia Militar) coordenaram a abordagem, e equipes da guarda, com apoio de viaturas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), interceptaram o veículo na mesma via.

Durante a abordagem, a condutora do carro foi revistada, mas, segundo a Pasta, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, uma análise técnica detalhada dos sinais identificadores do veículo, realizada no 6º DP (Distrito Policial) de Santo André, confirmou que o carro se tratava de um produto de furto, com evidências de adulteração.

A ocorrência segue em andamento sob responsabilidade da Polícia Judiciária.

Veja vídeo da abordagem:

