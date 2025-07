GCM de Santo André recupera carro furtado com auxílio de imagens do COI; veja vídeo

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André recuperou na tarde de terça-feira (29), com auxílio de imagens do COI (Centro de Operações Integradas), um veículo modelo Hyundai HB20 que havia sido furtado no município de Indaiatuba, no interior do Estado.

Assim que as câmeras detectaram que o veículo possuía registro criminal, foi acionada uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) que realizou a abordagem na Avenida São Bernardo com a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. Viaturas da PM (Polícia Militar) também prestaram apoio na operação.

O condutor alegou que não sabia que o veículo era furtado e informou que trabalhava como motorista de aplicativo. O caso foi encaminhado ao 6º DP (Distrito Policial) de Santo André, onde a autoridade competente adotou as providências legais.

Veja vídeo da abordagem:





