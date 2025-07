GCM de Ribeirão Pires detém procurado pela Justiça em Ouro Fino Paulista

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires deteve, na madrugada desta segunda-feira (28), um homem procurado pela Justiça. A ação ocorreu em Ouro Fino Paulista, durante patrulhamento da equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

Os agentes suspeitaram da atitude do indivíduo, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Ele foi rapidamente alcançado e abordado. Durante a revista pessoal e no interior do veículo, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao consultar os dados no sistema Córtex, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

“A atuação preventiva e ostensiva da Guarda Civil tem contribuído para combater a criminalidade e as práticas criminosas na cidade e reafirma o compromisso da administração municipal em proteger a população e manter a cidade cada vez mais segura”, disse o secretário de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, Arlei Capoccio.

