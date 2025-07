Japão conquista brasileiros: reservas disparam em 2025

O Japão vem se consolidando como um dos destinos favoritos dos brasileiros, segundo dados da plataforma de experiências turísticas Civitatis. No primeiro semestre de 2025, as reservas para o país asiático feitas por brasileiros cresceram mais de quatro vezes em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento expressivo é atribuído à isenção do visto para estadias de até 90 dias, à popularização da cultura japonesa no Brasil e à forte presença do Japão nas redes sociais.



“Tóquio, Kyoto e Osaka foram as cidades mais buscadas pelos brasileiros na Civitatis neste primeiro semestre”, destaca Alexandre Oliveira, Country Manager da empresa no Brasil. Entre os passeios mais vendidos estão o tour privado por Tóquio, excursões ao Monte Fuji e ao lago Ashi com guias em português, além do ingresso para o Universal Studios Japan. “Ampliar a oferta de passeios em português é um dos nossos focos para facilitar a experiência dos viajantes brasileiros”, acrescenta.



Cultura pop, redes sociais e fim da exigência de visto



O crescimento do interesse pelo Japão envolve três fatores principais: o fim da obrigatoriedade do visto, a ascensão da cultura asiática especialmente entre os jovens brasileiros, e a forte exposição do país em plataformas digitais. A medida do governo japonês, vigente desde 2023, eliminou burocracias e custos, tornando as viagens mais acessíveis.



Além disso, o fascínio pela cultura japonesa está refletido no aumento de eventos relacionados no Brasil, como o movimento intenso no bairro da Liberdade em São Paulo, que atrai cerca de 20 mil visitantes por fim de semana, e o sucesso do festival Anime Friends, que reuniu mais de 150 mil pessoas em junho de 2025.



Influência das celebridades nas redes sociais



A popularidade do Japão também é impulsionada pelo “efeito celebridade”. Em 2025, influenciadores e artistas brasileiros como Virgínia Fonseca e Zé Felipe mostraram suas viagens pelo país, compartilhando imagens em Tóquio e no Monte Fuji para milhões de seguidores. Outros nomes como Fábio Porchat, Manu Gavassi, Marina Ruy Barbosa e Sabrina Sato também visitaram o Japão nos últimos anos, ajudando a fortalecer a imagem do país como destino turístico completo.



Segundo Oliveira, “o Japão une tradição milenar e cultura pop, tecnologia e natureza, oferecendo atrações que vão de parques temáticos a trilhas nas montanhas, conquistando cada vez mais brasileiros”.



Passeios guiados e experiências para todos os gostos



A Civitatis tem investido em tours guiados em português em várias cidades japonesas, incluindo Tóquio, Kyoto, Osaka, Nara e Hiroshima. A proposta é oferecer roteiros diversificados, que vão desde passeios culturais em bairros históricos até visitas à natureza, gastronomia local e parques temáticos. A facilidade de parcelamento dos passeios também tem sido um diferencial importante para os viajantes brasileiros.



Com a combinação de fatores culturais, redução de burocracias e crescente presença digital, o Japão figura em 2025 como um dos destinos mais desejados pelos turistas brasileiros, aponta a Civitatis.