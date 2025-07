Taka conhece drone que vai reforçar combate a pancadões

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), visitou nesta segunda-feira (28) a sede da Condor Tecnologias Não Letais para conhecer de perto um drone que poderá ser incorporado às operações da GCM (Guarda Civil Municipal) no enfrentamento aos pancadões na cidade. A tecnologia será integrada ao programa Diadema Segura e promete tornar as ações mais estratégicas, seguras e eficazes.



O equipamento, operado remotamente, possui sistema de monitoramento em tempo real e é capaz de lançar agentes químicos não letais, como gás lacrimogêneo, em situações específicas e previamente autorizadas.



“O drone vai oferecer uma visão tática em tempo real, permitindo decisões assertivas na dispersão de aglomerações. É uma solução tecnológica que protege tanto a tropa quanto a população”, afirmou Taka.



Segundo a prefeitura, o uso do drone pode reduzir significativamente os custos das operações. Atualmente, cada ação contra pancadões pode custar até R$ 30 mil. Com a nova ferramenta, esse valor pode cair pela metade, otimizando recursos públicos.



A visita técnica foi acompanhada pelo secretário de Segurança Cidadã, Paulo Pinheiro da Silva, e pelo secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Kiko Teixeira. Paulo Pinheiro destacou que o uso de armas não letais sempre será o último recurso. “Nossa prioridade é o diálogo e a prevenção, mas, quando necessário, atuaremos com proporcionalidade, estratégia e respeito aos direitos humanos.”



A gestão mantém uma política de tolerância zero aos pancadões, que, além do barulho excessivo, impactam diretamente o bem-estar da população, sobretudo de idosos, famílias com pessoas com deficiência e trabalhadores que precisam descansar.



Com o novo drone, Diadema dá mais um passo no uso de tecnologia para qualificar sua segurança pública e garantir tranquilidade à população.