Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 31 de julho de 2025

Tarcísio de Freitas – 1

‘Grande ABC demonstra insatisfação generalizada com o governo Tarcísio’ (Política, ontem). Enquanto o povo ficar acreditando em políticos, nada vai mudar. A única forma é o povo todo se unir e parar com essa rivalidade de esquerda e direita. É justamente isso que querem, para não existir a união do povo. Se o povo se unir, é uma força enorme e aí sim os resultados positivos virão. Pagamos os maiores impostos do mundo e ainda tem gente que acredita e defende políticos.





Lucas Santana - do Facebook





Tarcísio de Freitas – 2

Esse é um dos piores governadores que São Paulo já teve. A popularidade dele só é boa devido às postagens falsas em redes sociais. A violência no Estado aumentou de várias formas, bandidos cometendo latrocínio, polícia cometendo abusos e execuções, privatizações desnecessárias, escolas sendo fechadas aos montes, inserções de diversos pedágios para ajudar quem patrocinou sua campanha. Quem vive a realidade está vendo o quanto esse cara é fraco.





Leandro Leite - do Facebook





Letalidade policial

‘Grande ABC tem maior letalidade policial em 5 anos’ (Setecidades, ontem). A PM vem fazendo um excelente trabalho na proteção as famílias de bem em São Bernardo. A imprensa militante tenta muitas vezes proteger o mal, mas quando seus membros se sentem ameaçados por aqueles a quem defendem, corre para pedir proteção. Ninguém quer violência, nem a PM, mas precisam agir com o rigor da lei.

Antonio Luz - do Instagram

STF

O colega desta coluna, Ronaldo Duran, diz: “O STF (Supremo Tribunal Federal) exerce papel basilar na defesa da Constituição contra atentados a democracia, defesa da soberania nacional, corrupção e malversação do dinheiro público”. (Supremo, dia 26). Concordo em número, gênero e grau. Diz textualmente também que o ativismo do Supremo incomoda os infratores e os contrários à Carta Magna e que a ditadura da toga é para aqueles que não a respeitam. Como assim ditadura da toga? Ativismo do Supremo? Este não seria o poder formado para fazer cumprir e zelar pela Constituição sem atuação e viés político? Agora, só gostaria que me respondesse, somente para citar quatro casos emblemáticos, entre tantos outros condenados pelos crimes citados, onde estão um condenado a mais de 400 anos de prisão; um condenado em três instâncias e descondenado; Palocci, corrupto e delator do maior esquema de corrupção nunca antes visto neste País e José Dirceu, que dispensa qualquer apresentação. Não seria este ativismo que levou o Brasil para esta encalacrada que estamos vivendo? É este o STF desejado por Ronaldo?

Mauri Fontes - Santo André