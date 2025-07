Palmeiras fará exames em Bruno Fuchs e pode ter cinco desfalques por lesão

O zagueiro Bruno Fuchs sentiu dores na parte posterior da coxa direita no segundo tempo do clássico com o Corinthians, na noite desta quarta-feira, e pode ampliar a lista de desfalques do Palmeiras. Caso se confirme a lesão do defensor, o técnico Abel Ferreira passará a ter cinco baixas por contusões.

Os outros lesionados são o zagueiro Murilo, o meia-atacante Felipe Anderson e os atacantes Paulinho e Bruno Rodrigues, que sofreu duas graves lesões no joelho e não joga desde janeiro do ano passado.

Murilo se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda sofrida no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e Paulinho passou por cirurgia recente e só deve voltar a jogar em 2026. O mais próximo de retornar é Felipe Anderson, que trata uma inflamação no quadril.

Bruno Fuchs pediu para ser substituído aos 28 minutos do segundo tempo depois de cair no gramado com dores na coxa direita durante o clássico com o Corinthians, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele deu lugar ao Micael, que fez a falta que gerou o gol que definiu a vitória corintiana na Neo Química Arena, em São Paulo.

"Vamos arranjar soluções dentro do elenco", limitou-se a dizer Abel Ferreira quando foi perguntado sobre se entende ser necessário repor as saídas que deixaram enfraquecido o elenco.

Após o Mundial de Clubes, deixaram o clube Estêvão, Richard Ríos, Mayke, Naves e o goleiro Mateus. Chegou apenas o paraguaio Ramón Sosa e deve chegar também o lateral-direito Khellven, do CSKA, da Rússia.

É provável que Abel rode o elenco e preserve seus principais jogadores no sábado, quando o Palmeiras visita o Vitória em Salvador, em duelo da 18ª rodada do Brasileirão. Três dias depois, o time revê o Corinthians para decidir a vaga às quartas da Copa do Brasil "Jogamos de três em três dias, tem jogos às 9 e meia da noite e depois de dois a três dias vamos jogar outra vez", constatou o treinador.