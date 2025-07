Santo André exporta US$ 500 milhões no 1º semestre de 2025

A indústria andreense mostrou força no mercado externo: Santo André exportou US$ 500,7 milhões no primeiro semestre de 2025, o que representa um crescimento de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), com base em levantamento das regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).



As exportações, porém, não foram suficientes para equilibrar a balança comercial local, que registrou déficit de US$ 88 milhões. Isso porque as importações somaram US$ 588,7 milhões, com alta de 20,5% na comparação interanual.



Entre os principais produtos que saíram da cidade rumo ao mercado internacional estão borracha e derivados (26%), armas e munições (21,1%), além de plásticos e suas obras (9,8%). Do lado das importações, o destaque foi para plásticos (17,4%), borracha (16,3%) e máquinas e equipamentos mecânicos (10,1%).



Os Estados Unidos lideram como principal parceiro comercial de Santo André, tanto nas exportações (35%) quanto nas importações (27,3%). A Argentina (23,5%) e a Holanda (3,6%) também estão entre os destinos mais frequentes das mercadorias andreenses, enquanto China (18,4%) e Alemanha (5,3%) completam o pódio entre os países de origem dos produtos importados.



Para Rafael Cervone, presidente do Ciesp e primeiro vice-presidente da Fiesp, os números reforçam o papel estratégico da indústria no comércio internacional. “A indústria, cujo avanço e fortalecimento temos defendido perante o governo, pode contribuir de modo cada vez mais significativo para ampliação das vendas internacionais, tanto em volume quanto pelo fato de incluir produtos de alto valor agregado na pauta de exportações”, afirmou.



Cervone destacou ainda que o Ciesp oferece assessoria gratuita às empresas associadas interessadas em atuar no mercado internacional. O atendimento pode ser feito pelas Diretorias Regionais ou por meio da Central de Atendimento: telefone (11) 3549-3232 ou e-mail [email protected].