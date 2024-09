Indústria do Grande ABC importa mais do que exporta

As indústrias do Grande ABC importaram mais produtos do exportaram no período entre janeiro e agosto. Saíram do País US$ 3.426,3 bilhões e entraram R$ US$ 3.537 bilhões. Os números fazem parte do relatório Balança Comercial das Diretorias Regionais do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), que possui quatro unidades no Grande ABC – Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema).

Na comparação ao mesmo período do ano passado, houve redução de 17,41% nas exportações. O volume registrado nos oito primeiros meses de 2023 ficou em US$ 4.148,6 bilhões. Já as importações cresceram 6,52%, já que a marca atingida foi de US$ 3.320,4 bilhões.

SANTO ANDRÉ

A regional de Santo André, que agrega as cidades de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, registrou queda tanto nas exportações quanto nas importações. As exportações somaram US$ 605,1 milhões, uma redução de 5,5% em relação ao mesmo período anterior (US$ 640,3). As importações totalizaram US$ 690,1 milhões, representando uma retração de 2,1% (US$ 704,6 milhões em 2023), resultando em um déficit comercial de US$ 85 milhões.

Os principais produtos exportados pela região foram armas e munições (22,2%), borracha e suas obras (17%) e plásticos (10,2%). No caso das importações, plásticos (19,3%), borracha (11,2%) e produtos químicos (9,5%) destacaram-se, refletindo a dependência de insumos para a produção regional.

SÃO BERNARDO

As exportações da regional totalizaram US$ 2,32 bilhões no período, um decréscimo de 14,4% na comparação interanual (US$ 2.713,8 bilhões). Já as importações somaram US$ 2,16 bilhões, o que significa um crescimento de 9,8% frente ao mesmo período do ano passado (US$ 1.965,5 bilhão).

Os principais produtos exportados foram veículos automóveis, tratores (60,4%); máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (11,9%); e cobre e suas obras (8,3%). Por outro lado, as importações foram principalmente de veículos automóveis, tratores (33,2%); máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (23,8%); e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,1%).

SÃO CAETANO

O total de exportações das indústrias de São Caetano ficou em US$ 370,6 milhões no período, um decréscimo de 42,4% na comparação com o ano passado (US$ 642,9 milhões). Já as importações somaram US$ 307,7 milhões, o que significa um crescimento de 7,7% frente ao mesmo período de 2023 (US$ 285,7 milhões). Os principais produtos exportados foram veículos automóveis, tratores (72,5%); ferro fundido, ferro e aço (10,4%); e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (3,8%). Por outro lado, as importações da regional foram principalmente de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (19%); instrumentos e aparelhos de óptica (18,7%); e máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (16,3%).

DIADEMA

Foram exportados US$ 130,6 milhões pelas empresas de Diadema, uma diminuição de 13,9% na comparação com o ano passado (US$ 151,6 milhões). Já as importações somaram US$ 379,2 milhões, o que significa um crescimento de 4% frente a 2023 (US$ 364,6 milhões). Os principais produtos exportados foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (32%). As importações se concentraram em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (25,3%); plásticos e suas obras (14,3%); e instrumentos e aparelhos de óptica (8,2%).