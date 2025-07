Guilherme Caribé fica em 4º na final dos 100m livre; romeno é campeão mundial

O brasileiro Guilherme Caribé passou perto do pódio na final do 100 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado em Cingapura. Nesta quinta-feira, ele terminou em quarto lugar, com o tempo de 47s35. O vencedor da prova foi o romeno David Popovici, com 46s51, novo recorde em Mundiais.

Caribé chegou a virar em segundo lugar, nos primeiros 50 metros. Mas perdeu terreno após a virada e não conseguiu acompanhar os três primeiros colocados. O americano Jack Alexy, que havia registrado o melhor tempo nas semifinais, obteve a medalha de prata, com 46s92. E o australiano Kyle Chalmers completou o pódio, com 47s17.

"Dei tudo de mim. Deixei tudo dentro da água. Mas esse é o esporte que a gente faz. Perto da minha melhor água, mas levantar a cabeça, porque amanhã tem mais. Bem feliz com minha participação até agora. Querendo ou não, é bem frustrante bater em quarta. Sei lá, eu estou mal", comentou o nadador, em entrevista ao canal SporTV.

Com o resultado, o atleta baiano de 22 anos melhorou a sua performance em comparação às semifinais, quanto completou a distância com 47s64. Seu melhor tempo da carreira nos 100m livre é 47s10, obtido no Troféu Maria Lenk deste ano.

A prova dos 100m livre, ao menos em tese, era a maior chance de medalha para o brasileiro, que já competiu nos 50 metros borboleta e terminou em oitavo lugar. Caribé ainda disputará os 50m livre, a prova mais veloz da natação, na sexta-feira.