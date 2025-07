Em agosto, São Bernardo ganha Praça da Cidadania e novo Viaduto Estaiado

Faltando 21 dias para a celebração dos 472 anos de São Bernardo, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) anunciou nesta quarta-feira (30) o calendário de eventos programados para o próximo mês. Entre atrações culturais e inaugurações, duas obras importantes serão entregues em 20 de agosto, data exata de aniversário da cidade: a Praça da Cidadania e a primeira etapa do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, ambos em parceria com o governo do Estado de São Paulo.

A soma de recursos destinados para todas as obras com inaugurações previstas em agosto chega a R$ 250 milhões, conforme dados da Prefeitura de São Bernardo. “Teremos uma programação intensa de entregas neste mês de aniversário. Fruto de boa gestão e planejamento, com resultados concretos, efetivos. São atividades, inaugurações, novos programas que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Em todos os cantos de São Bernardo, em todos os setores, teremos avanços para celebrar”, disse o prefeito.

Com trabalhos iniciados em fevereiro de 2023 e investimentos de R$ 24 milhões, a Praça da Cidadania em São Bernardo será a segunda das três unidades previstas para o Grande ABC, com Mauá tendo a estrutura já em uso, enquanto a de Diadema segue em obras. Situado no bairro Planalto, o equipamento será estabelecido em um terreno de 40.211 metros quadrados, oferecendo campos de futebol, quadras de futebol society e poliesportiva, pista de skate, entre outras modalidades.

Já o Viaduto Estaiado Robert Kennedy completou, neste mês, 90% de intervenções concluídas. O novo acesso tem investimento de R$ 200 milhões, viabilizado por meio de parceria entre a administração municipal e o governo estadual. O eixo viário foi planejado para viabilizar a fluidez no trânsito entre bairros como Planalto, Jordanópolis, Pauliceia e Taboão.

LEIA TAMBÉM:

Consórcio define itens e quantitativos para compras coletivas em segurança pública na região

ATRAÇÕES CULTURAIS

Também no dia 20 de agosto, a cidade celebrará o aniversário ao som da cantora e compositora sertaneja Ana Castela, na esplanada do Paço Municipal. Em seguida, vem a Virada Cultural, Literária e Ilustrada, nos dias 22, 23 e 24. Serão 16 pontos pela cidade, com 80 atrações locais, além de outras de destaque nacional.

Dentro das iniciativas de fomento aos comércios locais, a cidade receberá o Festival Gastronômico ‘Sabores da Gente’. Bares e restaurantes que aderirem à ação oferecerão, durante o período, descontos exclusivos ao público, ampliando as opções aos consumidores no mês do aniversário.

Prefeito se reúne com Estado para debater saúde

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), se reunirá no próximo dia 5 com o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, para discutir demandas do setor em São Bernardo e na região, tendo em vista que também preside o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Em coletiva de imprensa para anúncio da programação de aniversário da cidade, nesta quarta-feira (30), o prefeito elencou a saúde como a maior das preocupações dos prefeitos da região e destacou a importância de maior aporte de recursos estaduais no setor, devido ao aumento de atendimentos.

“São Bernardo espera do governador mais do que mandou no ano passado para o custeio da saúde, até porque cresceu a demanda na cidade. Falo, também, como presidente do Consórcio Intermunicipal, que as sete cidades esperam um aporte maior do que o realizado em 2024. O Grande ABC necessita ser reconhecido pelo Estado”, disse o prefeito.

Entre as demandas levadas ao governo do Estado que aguardam posicionamento, além da ampliação de repasses para as cidades da região, estão a implementação da Cross (Central de Regulação dos Serviços de Saúde) Regional e a de um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) em Ribeirão Pires.

Ao Diário, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo afirmou que as solicitações da região estão em análise técnica. Informou ainda que tem fortalecido o financiamento da atenção primária nos municípios do Grande ABC, que juntos já receberam R$ 441,6 milhões por meio do programa IGM (Incentivo à Gestão Municipal) SUS Paulista.

“Os repasses estaduais, que anteriormente eram de R$ 4 per capita, passaram a variar entre R$ 15 e R$ 40, oferecendo maior suporte financeiro às prefeituras para estruturação dos serviços”, informou a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.