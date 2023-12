Uber Pet: veja como usar modalidade para cães e gatos acompanhados de tutores

A Uber anunciou na segunda-feira (11) que uma nova modalidade vai desembarcar no aplicativo para permitir viagens com bichinhos de estimação. O Uber Pet será disponibilizado aos usuários como um piloto nas principais regiões de Curitiba e será expandido aos poucos, até a próxima semana, para viagens de apenas um animal (cão ou gato) acompanhado de seu tutor de forma planejada, por meio do Uber Reserve.

A Uber recomenda o transporte dos animais dentro de bolsas ou caixas de viagem, com coleiras e focinheiras, para a segurança do motorista parceiro e dos animais, além do uso de toalhas durante a viagem, como forma de preservação do veículo. Ao usar a modalidade, o usuário é responsável por controlar seu bichinho e pelo cumprimento das regras da modalidade. Por isso, não são permitidas viagens de animais desacompanhados.

O Uber Pet é uma modalidade exclusiva para cães e gatos e o serviço funcionará com uma reserva com antecedência mínima de 30 minutos, seguindo todas as características da modalidade Uber Reserve.

Para receber solicitações de viagens no Uber Pet, que é opcional para os motoristas parceiros, eles precisam revisar e aceitar os termos e condições da modalidade Todas as viagens são identificadas no aplicativo do parceiro antes de ele aceitar o pedido.

Como reservar uma viagem com Uber Pet

Abra o aplicativo e insira seu local de partida e destino; Selecione a opção Uber Pet; Escolha o dia e horário de partida da viagem; Confirme sua reserva; Você poderá consultar suas reservas dentro da aba Atividade no app.

Também é possível encontrar a opção Uber Pet diretamente no ícone “Reserve” do aplicativo. Saiba mais sobre o Uber Reserve.

Lembramos que o lançamento do Uber Pet não altera a Política de Cão-Guia da Uber. Animais de serviço não são animais de estimação e o dever de transportá-los é assegurado por Lei. Os usuários acompanhados de cão-guia podem solicitar uma viagem através de qualquer produto Uber, sem custo adicional e sem necessidade de reserva.