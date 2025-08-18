Meia Maratona de São Bernardo: saiba onde e quando retirar seu kit

A 21ª Meia Maratona de São Bernardo, uma das provas mais tradicionais do calendário paulista, está chegando, e os participantes já podem garantir seus kits para o grande dia. A retirada acontece entre os dias 20 e 23 de agosto, no piso L2 do Golden Square Shopping, ao lado da Petz, com horários organizados para facilitar o acesso:

Quarta-feira (20/8): das 11h às 21h

Quinta (21/8) e sexta-feira (22/8): das 10h às 21h

Sábado (23/8): das 10h às 18h

Para retirar o kit, o participante deve apresentar documento oficial com foto. Caso outra pessoa realize a retirada, é necessária uma autorização assinada pelo inscrito, além da apresentação do documento com foto de ambos. Por cortesia do Golden Square, o estacionamento será gratuito por até uma hora durante a retirada do kit.

Para garantir a isenção, é preciso retirar o ticket na cancela de entrada e validar o desconto pelo aplicativo do shopping, seguindo as instruções na aba “Estacionamento” e selecionando a opção “21ª Meia Maratona”. O desconto não é válido para pedágios eletrônicos como Sem Parar, ConectCar ou Veloe.

Marcada para o dia 24 de agosto, a prova é conhecida por seu percurso desafiador, com subidas e descidas que exigem preparo físico e estratégia. Serão disputadas distâncias de 21 km, 10 km e 5 km, além da caminhada de 5 km e da Maratona Kids, reunindo desde competidores experientes até corredores iniciantes que buscam manter um estilo de vida ativo e saudável.

Referência no universo das corridas de rua, a prova deve atrair cerca de 35 mil pessoas entre participantes e público.

