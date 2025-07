São Bernardo terá 21ª Meia Maratona com custo zero ao município

A 21ª edição da Meia Maratona de São Bernardo foi oficialmente lançada neste sábado (12/7) com novidades ao público. Neste ano o evento esportivo terá custo zero para o município. Em parceria com a EA Run, empresa especializada em atividades deste tipo, o evento terá programação ampliada com destaque à corrida kids para alunos da rede municipal e crianças da cidade.

A 21ª Meia Maratona acontecerá no dia 24 de agosto, dentro das festividades em comemoração aos 472 anos de São Bernardo. Além do percurso de 21 km pelas principais ruas da cidade, atletas e entusiastas do esporte terão opção de corridas com distância de 10 km e 5 km, ou caminhada de 5 km. Ao final da 21ª Meia Maratona, será realizada a Maratona Kids, destinada a crianças com idade a partir de 7 anos – mediante inscrição prévia.

Nos dias 18, 19, 21 e 22 de agosto, a Agência EA Run, em parceria com a Prefeitura, realizará a Maratona Kids dedicada exclusivamente a estudantes da rede municipal de ensino. O evento gratuito acontecerá no estacionamento do Poliesportivo.

“Essa será a melhor Meia Maratona da história de nossa cidade. E nossas crianças terão a oportunidade de participar da prova para motivar a praticar atividades físicas. Os alunos também vão ter acesso a atividades esportivas e de lazer em uma parceria inédita e gratuita com a Arena Looney Tunes. São Bernardo é primeira cidade do Brasil a receber este circuito”, destacou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

MEIA MARATONA 2025

A prova será realizada no dia 24 de agosto, com largada prevista para 6h55 da manhã, do Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy, 1.155. As inscrições já estão abertas e serão realizadas por lotes. Informações disponíveis no site: ticketsports.com.br/e/21-meia-maratona-de-sao-bernardo-do-campo-72613

MARATONA KIDS

Após a 21ª Meia Maratona de São Bernardo, no dia 24 de agosto, a Maratona Kids acontecerá com distância de 800 metros, incluindo obstáculos. A prova será realizada em diferentes categorias, por faixa etária. As inscrições serão abertas nos próximos dias, com a divulgação das informações nos canais oficiais do município.

Neste domingo (13/7), a Arena Looney Tunes continua montada na Esplanada do Paço Municipal, dentro do Viva o Paço. Entre 14h e 20h, o espaço contará com um circuito de atividades esportivas que conta com tênis de mesa, basquete 3x3, área para corrida e prova de equilíbrio. Neste sábado, a criançada ainda se divertiu com Pernalonga, Patolino e As Meninas Superpoderosas.

