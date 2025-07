Minha Rua Nova leva recapeamento asfáltico a mais 21 vias do Riacho Grande

Moradores do Parque Rio Grande, no Riacho Grande, celebraram a chegada do asfalto novo à porta de suas casas. O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, assinou neste sábado (12) a ordem de serviço para o início do recapeamento asfáltico de 21 vias do bairro.

As intervenções irão contemplar 4,5 quilômetros de extensão de ruas, passagens e travessas, totalizando R$ 4,7 milhões em investimentos municipais.

“O Riacho Grande está sendo lembrado e terá o protagonismo que merece. Estamos trazendo pra cá recursos da Prefeitura, e também com o apoio do Governo do Estado, para preparar a região para um novo momento de desenvolvimento de seu potencial para o turismo, o comércio, o lazer. Temos grandes projetos e iniciativas em andamento que vão transformar e valorizar o Riacho, e os moradores vão poder acompanhar tudo de perto”, destacou o prefeito.

Estão entre as iniciativas mencionadas pelo chefe do Executivo, as obras no acesso ao bairro pelo KM 31 da Via Anchieta, que visa a melhora da mobilidade em toda a região, e a requalificação da Prainha do Riacho Grande, projeto estimado em R$ 30 milhões, com apoio do governo estadual, que revitalizará todo o ponto turístico.

MINHA RUA NOVA NO RIACHO GRANDE A partir desta semana, as vias que começam a receber as obras de recapeamento asfáltico, reparo de guias e sarjetas, reforma de calçadas e nova sinalização horizontal e vertical são: Rua Vista Alegre; Rua Dayane de Sá Silva; Rua Rio Grande; Rua Belo Monte; Passagem 14 de Abril; Rua Marcílio Conrado; Rua Rodrigo Aparecido Pansani; Rua Letícia Sales; Passagem da Conquista; Rua Belo Horizonte; Rua Nova; Passagem Tropical; Passagem Anápolis; Travessa Rio Grande; Rua das Pedras; Rua Horizonte; Viela 1 – Rio Grande; Viela 2 – Passagem Tropical; Viela 3 – Passagem Tropical; Viela 4 – Rua Nova; Viela 5 – 14 de Abril.

Adriana Masana, 56 anos, trabalha há 20 anos em depósito de reciclagem no bairro e aprovou a iniciativa da gestão municipal. “Estou sempre aqui e é a primeira vez que vejo o recapeamento. Agora melhora muito para a circulação dos caminhões que atendem o depósito, e também para os ônibus e vans escolares. As ruas são muito estreitas, e essa área é cheia de crianças, então o asfalto novo vai ajudar e muito”.

Após a assinatura da Ordem de Serviço para o recapeamento das 21 vias do Parque Rio Grande, o prefeito Marcelo Lima participou de ato simbólico na Rua Vista Alegre, em uma máquina fresadora, que remove o asfalto velho para dar lugar ao novo asfalto.

Valentina Nascimento de Sá, 9 anos, moradora da via, acompanhou o chefe do Executivo nos momentos iniciais do processo e ficou animada com as novidades no bairro. “Às vezes quando eu ia andar de bicicleta tinha uns buracos na rua, e eu tinha que desviar. Agora vai ficar lisinho, vai ficar perfeito para as crianças”, observou.