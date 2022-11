DGO (ex-DirecTV Go) travando? Veja como (tentar) resolver o problema

Sérgio Vinícius

22/11/2022 | 07:55



Depois que a DirecTV Go virou DGO e atualizou o app, há muitos relatos de usuários tendo problemas com o serviço de streaming no Fire Stick, da Amazon. A programação trava, é necessário reiniciar e, durante os jogos da Copa, ficou impossível assistir aos esportes ao vivo.

Há, entretanto, alguns procedimentos recomendados que podem ajudar quem está passando pelo problema. Confira, a seguir, um passo a passo resumido de como tentar assistir (novamente) à Copa do Mundo sem grandes travamentos.

Ah, dica importante: quando for baixar o app novamente, procure por DGO em vez de DIRECTVGO.

Verifique se há atualizações antes no seu FireTV Configurações>Meu Fire>Informações> Buscar Atualizações> Instalar Atualizações. Deslogar do APP DGO > Deslogar “Sair” de sua conta no App. Fazer limpeza de cachê do FireTV> Configurações> Aplicativos> Gerenciar Aplicativos>Selecione App DGO> Apagar Cachê. Atualizar APP DGO> Procure atualização se houver na Loja do seu FireTV “Apps Store” Desinstale e Instale Novamente App DGO. Realize Login. Reiniciar FireTV> Configurações>Meu Fire> Reininciar.

Na redação do 33Giga, todo o procedimento deu certo. Resta saber se a DGO vai aguentar a demanda nos jogos do Brasil.