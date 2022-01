Kurotel oferece programação especial com foco em autocuidado

Redação

Do Rota de Férias



13/01/2022 | 08:55



Alta gastronomia, saúde, relaxamento e lazer são algumas das principais atrações do Kurotel, renomado Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, localizado na cidade serrana de Gramado, no Rio Grande do Sul. O local é o destino perfeito para começar o ano relaxando, com uma programação exclusiva focada em autocuidado.

Rotina no Kurotel

Quem chega no Kur (como é carinhosamente chamado pelos habitués) tem a oportunidade de passar por uma avaliação corporal por imagem para identificar a quantidade e distribuição de gordura corporal, gordura visceral, massa magra e peso ideal, para que o corpo clínico especializado e interdisciplinar possa recomendar os tratamentos e os planos nutricionais personalizados para cada cliente.

Os programas vão desde terapias naturais com água, ervas medicinais, fitoterapia, fisioterapia, nutrologia, saúde estética bucal, estética, dermatológica, emocional, cardiológica, clínica até a análise criteriosa da genética individual. Tudo isso com os mais modernos equipamentos e novidades na área do bem-estar, como a cápsula de flutuação para relaxamento total.

Além dos tratamentos, o Kur é referência em gastronomia saudável. As refeições são balanceadas e feitas para que os clientes atinjam os seus objetivos de emagrecimento ou bem-estar. Todos os pratos primam pela origem dos ingredientes, qualidade dos alimentos, belíssima apresentação e, sobretudo, um sabor que agrada os paladares mais exigentes

Preços

A diária no Kurotel custa a partir de R$2.389, mais 10% de taxa de serviço (em acomodação individual). O valor inclui hospedagem com refeições gourmet saudável, acompanhamento médico e de profissionais da área da saúde, atividades físicas, atividades de relaxamento e lazer. O plano escolhido pelo cliente tem tratamento personalizado para que ele potencialize os resultados desejados.