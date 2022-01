Philco estreia no segmento de games com produtos a partir de R$ 150

Da Redação, com assessoria

A Philco, mais conhecida pela fabricação de eletrodomésticos, entrou para o segmento de games. Inicialmente a Linha Gaming possui quatro produtos, sendo dois mouses e dois headsets. Ao longo de 2022, outros seis acessórios serão lançados. As novidades já estão à venda nos principais varejistas do País e na loja online da marca.

O mouse gamer Philco PMS31 tem seis botões e design ergonômico. Ainda vem com um sensor óptico que proporciona alta sensibilidade ajustável em até 2.400 DPI e retroiluminação LED com quatro cores. O preço sugerido é de R$ 149,90. Já o Philco PMS70 conta com sete botões com design pensado para jogos de longa duração, possui sensor óptico para altos níveis de competição em até 5.000 DPI e iluminação RGB, além de cabo trançado de 1,7 metro que garante maior resistência e durabilidade. Pode ser encontrado por R$ 199,90.

Na categoria dos headsets, o Philco PHS11V é construído com 5.1 canais de som surround e componentes que priorizam a fidelidade de som e a suavização de ruídos. Os alto-falantes prometem a melhorar a resposta e preservar a autenticidade das mídias reproduzidas, facilitando a comunicação entre os jogadores. Ainda vem com design ergonômico. O preço sugerido é de R$ 149,90.

Por fim, o headset gamer Philco PHS750 tem 7.1 canais de som surround, que prometem um áudio com clareza e precisão. Vem com microfone integrado com ajuste de 90 graus e cabo USB de 1,8 metro. Seu arco é acolchoado e conta com ajustes de altura, conchas extragrandes com 100 mm de diâmetro e isolamento acústico, e retroiluminação RGB. Pode ser encontrado por R$ 199,90.

