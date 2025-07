Cooperativismo: um modelo centenário com propostas para o futuro

O cooperativismo está presente no Brasil há mais de 130 anos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico em diferentes períodos e contextos. Ao longo do tempo, esse modelo ampliou o acesso a bens e serviços, fortaleceu economias locais e incentivou a inclusão social.

Embora centenário, o cooperativismo segue absolutamente atual. Seus princípios, como a gestão democrática, a intercooperação e o interesse pela comunidade, estão alinhados aos valores dos consumidores, que buscam se relacionar cada vez mais com organizações que tenham propósito claro, atuação ética e compromisso com o desenvolvimento coletivo.

Ao olharmos para o presente, vemos que o cooperativismo continua em expansão, fortalecendo sua presença em diferentes setores da economia e demonstrando grande capacidade de adaptação. Um exemplo desse avanço pode ser observado no cooperativismo de crédito. De acordo com o mais recente “Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo”, elaborado pelo Banco Central, o cooperativismo de crédito no Brasil manteve um ritmo de crescimento expressivo, consolidando-se como um dos segmentos mais dinâmicos do Sistema Financeiro Nacional (SFN). O número de associados às cooperativas de crédito cresceu 11,2% em 2023 conforme o relatório, totalizando 17,3 milhões de cooperados. No Sicredi, chegamos a mais de 9 milhões de associados neste ano de 2025, reforçando nossa relevância no fortalecimento do setor.

Mas e quanto ao futuro do cooperativismo? Um estudo autoral conduzido pelo Sicredi em parceria com a consultoria de tendências e estratégia Futures Unit (Box1824) mapeou cenários futuros para o setor, conceito que recebeu o nome de Neocooperativismo.

O estudo projeta tendências que devem marcar o futuro do setor. Entre elas estão a economia regenerativa, que propõe ir além da sustentabilidade, promovendo a recuperação do meio ambiente e a justiça social; o neocoletivismo, que impulsiona a inclusão de grupos minorizados por meio da educação, empregabilidade e investimentos com propósito; e o conceito de fincare, que integra saúde financeira e bem-estar emocional como parte do cuidado integral das pessoas.

A pesquisa também aponta o papel das cooperativas nas cidades inteligentes, como agentes de transformação urbana com foco em mobilidade, internet das coisas e inteligência artificial. Outras tendências incluem o avanço de soluções sem fricção, com superapps e experiências digitais integradas; o reforço à inclusão financeira, por meio de moedas sociais, microcrédito e educação financeira; o apoio à agricultura familiar com uso de tecnologia; e o desenvolvimento do cooperativismo de plataforma, baseado no uso de dados como moedas digitais, inteligência artificial generativa e plataformas descentralizadas.

O cooperativismo já incorpora muitas das tendências apontadas para o futuro. Ele oferece crédito de forma responsável e alinhado às demandas de desenvolvimento local, promove educação financeira contínua, inclusão e desenvolvimento das regiões onde atua. Diferencia-se por ser um modelo econômico e social baseado na cooperação, na autogestão e na valorização das pessoas. Seu principal diferencial está na união de indivíduos com interesses comuns que se organizam de forma democrática, com igualdade de voto e participação ativa nas decisões.

Neste mês em que celebramos o Dia Internacional do Cooperativismo, em 5 de julho, é especialmente relevante reforçar o papel transformador desse modelo. O cooperativismo, com seus princípios centenários, mostra-se não apenas atual, mas essencial para construir um futuro mais justo, sustentável e conectado. Nesse contexto, a cooperativa do futuro precisa ser cada vez mais sustentável, humana e digital.

