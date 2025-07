Paulo Serra chega ao Japão e fala em buscar 'bons exemplos de gestão'

O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), desembarcou no Japão nesta sexta-feira (4) ao lado da esposa, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), e da filha, Maria Carolina, 10 anos. O trio encara uma temporada que mistura trabalho e lazer no país asiático, referência mundial em tecnologia e inovação.



Nas redes sociais, Paulo Serra compartilhou uma foto com a família logo após enfrentar horas de viagem. “Depois de 23 horas voando e 28 horas de viagem no total: chegamos!”, escreveu, mostrando o clima de empolgação com a jornada.



Em outro registro nos Stories, ainda antes de começar a viagem, o ex-prefeito explicou o objetivo da visita: “Início das férias da Maria, mas misturando com trabalho. Estamos embarcando para o Japão. Vamos conhecer experiências de tecnologia, inovação, e também passear um pouco. A Maria queria conhecer lá, e aí aproveitar essa parte de um país tão evoluído, tecnológico, com bons exemplos de gestão e somar isso a um pouco de descanso, diversão com as meninas.”



Depois de dois mandatos à frente da Prefeitura de Santo André, Paulo Serra tem reforçado a busca por experiências fora do País. Recentemente, concluiu um curso executivo em Harvard, nos Estados Unidos, e agora foca na Ásia para ampliar o repertório sobre inovação e administração pública.