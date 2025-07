Paulo Serra faz novo upgrade no currículo

Após dois mandatos à frente de Santo André, o ex-prefeito Paulo Serra (PSDB) decidiu atualizar novamente o currículo. Mal terminou o ‘MBA turbo’ em Harvard, nos EUA, embarcou para o Japão, terra dos robôs, trens pontuais e tecnologia de ponta. A nova missão vai além do aprendizado. Acompanhado da mulher, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), e da filha, Maria Carolina, a viagem também tem clima de férias. Afinal, ninguém é de ferro, nem mesmo um ex-prefeito, que agora tem como meta trazer na bagagem experiência sobre tecnologia e inovação. Seja como for, Paulo Serra segue no modo upgrade. Com Harvard na bagagem, Japão no GPS, a curiosidade fica sobre qual será a próxima parada do ex-prefeito.

BASTIDORES

Corrigido

O deputado federal Alex Manente (Cidadania-foto) agradeceu ao prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), pela agilidade em corrigir a homenagem feita a seu pai, Otávio Manente. Ontem, a Câmara aprovou projeto que altera a denominação da via para Avenida Arquiteto Octávio Manente Júnior. Anteriormente, a proposta de homenagem havia sido aprovada com um erro: o pai do parlamentar foi identificado como “Engenheiro”, e não como “Arquiteto”, sua verdadeira profissão. Otávio Manente faleceu em abril de 2011.

Reforço

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), recebeu uma nova viatura da Defesa Civil por meio do governo estadual. O veículo servirá para reforçar as ações preventivas e emergenciais. “Esse investimento do Governo do Estado representa um importante reconhecimento ao trabalho que estamos desenvolvendo em Ribeirão Pires. Reforçar a estrutura da Defesa Civil é fortalecer as políticas públicas de proteção à vida e à segurança da nossa população, que sempre foi a prioridade da nossa gestão”, destacou o liberal

Imperial

O deputado federal Luiz Philippe de Orléans e Bragança (PL), primeiro descendente da antiga Família Imperial Brasileira a ocupar cargo político desde a Proclamação da República, em 1889, se reuniu ontem à tarde com o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL). A agenda, que teve a participação de vereadores da base, ocorreu no Palácio da Cerâmica, sede do governo. Entre os temas, a reforma da Previdência.<EM>

Em Brasília

Em extensa agenda em Brasília, o prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). No encontro foram debatidos caminhos para o desenvolvimento da cidade e busca de recursos para implementação de política públicas. Akira quebrou paradigmas durante a campanha eleitoral ao trazer para um ato na cidade Geraldo Alckmin. A visita foi a primeira de um presidente em exercício a Rio Grande. O prefeito ainda se reuniu com Humberto Tobé, supervisor administrativo da assessoria especial de assuntos parlamentares do Ministério da Saúde.

Não gostou

O vereador de Mauá Alexandre Vieira (Avante), ferrenho opositor ao prefeito Marcelo Oliveira (PT), ficou incomodado com a provocação do chefe do Executivo a aqueles que ‘desejam o quanto pior, melhor’. O petista postou vídeo em tom satírico com a música Melzinho. Em um trecho da canção há a seguinte frase: “e tem alguém que está se incomodando”. De fato, alvos foram atingidos. Vieira, eleito na chapa de Atila Jacomussi (União Brasil), rebateu a indireta. “Ele está voando”, disse, por acreditar que o petista vende sonhos de uma cidade que não existe.