Shopping Praça da Moça recebe doações para Campanha do Agasalho

Com a chegada dos dias mais frios, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, intensifica o compromisso com a solidariedade e participa mais uma vez da Campanha do Agasalho 2025. Em parceria com o Fundo Social da Solidariedade de Diadema, o shopping se tornou ponto oficial de arrecadação de roupas, agasalhos, cobertores e acessórios de inverno destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.



LEIA MAIS: Shopping de Diadema abre pista de patinação gratuita; saiba detalhes

Os clientes podem deixar suas doações em dois pontos de coleta localizados nos pisos Palmeira e Paineira, durante o horário de funcionamento do shopping — das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 11h às 20h aos domingos. Toda doação deve estar em boas condições de uso e higienizada, para garantir que chegue de forma digna a quem precisa. Itens rasgados ou sujos não são aceitos.



De acordo com o Fundo Social, parte das doações já começou a aquecer quem mais precisa: cerca de 200 cobertores foram entregues a pessoas em situação de rua, e as arrecadações seguem sendo distribuídas em diferentes bairros da cidade, beneficiando famílias carentes.



“Mais do que uma ação pontual, a campanha reforça nosso papel social de apoiar a comunidade local. Queremos sensibilizar cada cliente a doar e mostrar que cada peça faz diferença para quem enfrenta o inverno sem proteção”, destaca Daniel Lima, gerente de marketing do shopping.



O endereço para quem quiser colaborar é Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro de Diadema. Para mais informações, basta acessar o site ou as redes sociais do Shopping Praça da Moça.



Serviço

Campanha do Agasalho 2025 — Shopping Praça da Moça

- Até o fim de julho

- Pisos Palmeira e Paineira — Rua Manoel da Nóbrega, 712, Diadema

- Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 20h