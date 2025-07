Shopping de Diadema abre pista de patinação gratuita; saiba detalhes

Para quem busca lazer diferente e gratuito em família, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, preparou um programa para todas as idades: uma pista de patinação aberta ao público. A atividade acontece no estacionamento G3 do shopping, às quartas-feiras, das 19h às 22h, e aos domingos, das 9h às 14h, durante todo o mês de julho.



A iniciativa é voltada a quem já anda de patins ou quer dar as primeiras voltas com apoio de monitores especializados. Para garantir a diversão com segurança, é obrigatório o uso de capacete, joelheiras, cotoveleiras e munhequeiras — todos de uso pessoal e verificados pela equipe do shopping antes do acesso. O uso da pista respeita a capacidade de público e segue ordem de chegada.



Além da pista, o local oferece suporte para quem é iniciante e quer aprender a se equilibrar ou aprimorar as manobras. Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas dos pais ou de um responsável. É proibido circular de patins fora do espaço de prática, assim como consumir alimentos ou bebidas na pista.



“Queremos oferecer uma experiência divertida, segura e acessível, incentivando o esporte e o convívio em família. É uma oportunidade de lazer que agrada desde os mais novos até os adultos que querem relembrar a infância sobre rodas”, afirma Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.



A participação é gratuita e o regulamento completo pode ser consultado no site www.shoppingpracadamoca.com.br.

Serviço:

- Pista de Patinação — Shopping Praça da Moça

- Quartas, das 19h às 22h, e domingos, das 9h às 14h

- Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712 — Centro, Diadema — SP

- Entrada gratuita