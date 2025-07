Patinação de Mauá terá edição especial com arraial nesta sexta-feira (4)

A patinação supervisionada de Mauá terá uma edição especial nesta sexta-feira (4), com clima de festa junina. A atividade, que acontece no CMEC (Centro Municipal de Esporte e Cultura) Santa Lídia, será temática, com música caipira e ambiente decorado.

A participação é aberta ao público a partir dos 7 anos. Quem puder, é convidado a ir vestido a caráter. A atividade começa às 16h30 e conta com acompanhamento de profissionais credenciados no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

Para participar, é necessário levar os próprios patins. Também é recomendado o uso de equipamentos de segurança, como capacete, joelheira e cotoveleira.

A ação é realizada pela Prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer. O CMEC Santa Lídia fica na Rua Cesário Parmegiani, 300. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4544-2426. A professora responsável é Vitória Sorriso.

