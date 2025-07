Mauá abre inscrições para curso de cuidador de idosos

Umas das qualificações mais procuradas do momento e considerada umas profissões do futuro, o curso de Cuidador de Idosos está com inscrições abertas em Mauá. As aulas estão previstas para acontecerem na Casa de Cursos de 21 de julho a 11 de agosto, das 8h às 12h, somando 80 horas/aula. Para se inscrever é necessário ter a partir de 16 anos e Ensino Médio completo.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 14 de julho, exclusivamente no link https://www.alunos.cettpro.sp.gov.br/novo-emprego. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4512-7779 ou pelo WhatsApp do Qualifica Mauá (11) 92002-3429.

Profissão em alta

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), a tendência da população mundial em alguns anos é que a taxa de natalidade diminua enquanto a de idosos aumente. A projeção é que em 2070, os idosos sejam um terço da população brasileira. Diante disso, a demanda por Cuidador de Idosos deve aumentar consideravelmente nos próximos anos. Porém, a necessidade deste profissional já é uma realidade hoje. Dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) estimam que existam no País cerca de 1 milhão de profissionais.

Conteúdo programático

O curso de Cuidador de Idosos da Prefeitura faz parte do programa Qualifica Mauá, coordenado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, em parceria com o CETTPRO (Centro Técnico de Ensino Profissionalizante) do governo do Estado. O aluno matriculado vai obter conhecimento sobre legislação, saúde, cuidados específicos, comunicação, nutrição, emergências, entre outros temas.

Outros cursos

Também estão abertas inscrições para os cursos de Assistente Administrativo e Almoxarife/Estoquista. A idade mínima para participar é 16 anos e as inscrições devem ser feitas diretamente na Casa de Cursos (Av, Presidente Castelo Branco, 401 - Zaíra) ou na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 - Bairro da Matriz).

