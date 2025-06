Grande ABC oferece 1.208 oportunidade de emprego

Na primeira semana do segundo semestre, os serviços de recolocação das prefeituras do Grande ABC disponibilizam 1.208 vagas de trabalho. O número pode ser maior, pois computa as oportunidades abertas em quatro dos sete municípios. Os demais não informaram. São postos para os setores da indústria, comércio e serviços, para profissionais com ou sem experiência.

São Caetano mais uma vez é a cidade com maior oferta. São 564 postos, que podem ser acessados pelo site da Prefeitura <CF51>(www.saocaetanodosul.sp.gov.br)</CF>, clicando em Portal do Emprego. O serviço possibilidade a consulta e também a inscrição para os cargos oferecidos.

A segunda maior disponibilidade está em Mauá. São 472 vagas abertas na Casa do Trabalhador. Deste total, 94 são destinadas a PcDs (Pessoas com Deficiência). As oportunidades atendem 67 funções, como auxiliar de manutenção predial, conferente de logística, cozinheiro, eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações), lavador de veículos, mecânico de motor a diesel, operador de cobrança, técnico em segurança do trabalho, ajudante geral, coquilheiro (fundição), revisora de tecidos, entre outras.

A lista completa das vagas pode ser conferida em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. Os salários podem chegar a até R$ 3.600 dependendo do cargo.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema tem nesta semana 103 vagas, para todos os níveis, com destaque para as 20 de ajudante geral, para a construção civil, e 18 para trabalhar em restaurante, além de quatro vagas exclusivas para PcDs e duas vagas de estágio para estudantes de engenharia civil.

Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Ribeirão Pires tem 69 oportunidades de emprego para esta semana. A seleção das vagas acontece no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.