Ribeirão Pires oferece 24 vagas de emprego com seleção presencial

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires está com 24 vagas de emprego abertas para a próxima semana. As oportunidades são para diversas áreas e níveis de experiência. A seleção é realizada presencialmente na unidade localizada na Rua Capitão José Gallo, 55, no Centro da cidade.



Entre as funções com mais vagas estão atendente de balcão (6), auxiliar de expedição (3) e cozinheiro de restaurante (2). Também há postos para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, montador de estruturas metálicas e outras funções técnicas.



Confira as vagas disponíveis:



- 6 vagas – Atendente de balcão



- 3 vagas – Auxiliar de expedição



- 2 vagas – Auxiliar de limpeza



- 2 vagas – Auxiliar de linha de produção



- 2 vagas – Auxiliar mecânico de ar-condicionado



- 2 vagas – Cozinheiro de restaurante



- 2 vagas – Montador de estruturas metálicas



- 1 vaga – Chefe de cozinha



- 1 vaga – Garçom



- 1 vaga – Operador de máquinas fixas



- 1 vaga – Operador eletromecânico



- 1 vaga – Supervisor de atendimento ao cliente



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4824-4282. É necessário apresentar documentos pessoais e currículo atualizado no momento do atendimento.